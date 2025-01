Tabellenführer verliert 28:31 HSG Hunsrück: Super-Serie reißt in Urmitz 26.01.2025, 11:54 Uhr

Der 14. Spieltag in der Handball-Oberliga hatte eine ganz besondere Überraschung parat – zum Leidwesen des Tabellenführers HSG Hunsrück.

Novum in der Handball-Oberliga: Der Tabellenführer HSG Hunsrück hat ein Spiel verloren. Die tolle Serie von 23 Siegen in Folge riss in Urmitz. HB Mülheim-Urmitz II – HSG Hunsrück 31:28 (15:9) Saisonübergreifend hatte Rheinlandmeister HSG Hunsrück 23 Meisterschaftsspiele (!

