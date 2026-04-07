Turnier in St. Katharinen HSG Hunsrück sichert sich den Rheinlandpokal Jörg Niebergall 07.04.2026, 09:00 Uhr

i Die HSG Hunsrück sicherte sich beim Final-Four-Turnier in St. Katharinen nach Erfolgen gegen die SF Neustadt/Wied und die HSG Wittlich den Pokalsieg. Jörg Niebergall

Beim Final-Four-Turnier der Frauen in St. Katharinen kamen Handballfans rund sieben Stunden lang auf ihre Kosten. Am Ende durfte sich die HSG Hunsrück über den Sieg freuen.

Glückliche Gesichter bei den Gastgebern, einen mit der HSG Hunsrück besonders im Finale dominierenden Titelverteidiger (26:19 gegen die HSG Wittlich), aber auch zufriedene Mienen aufseiten des mit dem Präsidenten Markus Weiskopf (Mülheim), dem Vizepräsidenten-Jugend Kay Lister (Koblenz) und der neuen Gleichstellungsbeauftragten Silvia Wirges (Engers) vertretenen HVR-Präsidiums: Das Final-Four-Turnier um den Pokal des Verbandes in der Sporthalle ...







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