Beim Final-Four-Turnier der Frauen in St. Katharinen kamen Handballfans rund sieben Stunden lang auf ihre Kosten. Am Ende durfte sich die HSG Hunsrück über den Sieg freuen.
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Glückliche Gesichter bei den Gastgebern, einen mit der HSG Hunsrück besonders im Finale dominierenden Titelverteidiger (26:19 gegen die HSG Wittlich), aber auch zufriedene Mienen aufseiten des mit dem Präsidenten Markus Weiskopf (Mülheim), dem Vizepräsidenten-Jugend Kay Lister (Koblenz) und der neuen Gleichstellungsbeauftragten Silvia Wirges (Engers) vertretenen HVR-Präsidiums: Das Final-Four-Turnier um den Pokal des Verbandes in der Sporthalle ...