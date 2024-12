27:25-Sieg beim TuS Daun HSG Hunsrück: Perfekte Hinrunde, fünf Punkte Vorsprung 08.12.2024, 17:04 Uhr

Perfekte Hinrunde, fünf Punkte Vorsprung: Besser hätte der Samstag und der letzte Hinrundenspieltag für die HSG Hunsrück in der Oberliga nicht laufen können.

{element}Die HSG Hunsrück hat in der Handball-Oberliga auch das elfte und letzte Spiel in der Hinrunde 27:25 (17:10) beim Tabellenvierten TuS Daun gewonnen. Nach dem 38:32-Sieg des Dritten Bitburg gegen den Zweiten Wittlich gehen die Irmenach/Gösenrother mit fünf Punkten Vorsprung in die zweite Saisonhälfte.

