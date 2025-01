Kastellaun II gegen HC Koblenz HSG Hunsrück: Niederlage verdaut? Antwort gegen Welling 31.01.2025, 16:45 Uhr

i Im Hinspiel setzte sich der HC Koblenz klar mit 31:21 gegen die HSG Kastellaun/Simmern II (weiß-rote Trikots) durch. Im Rückspiel am Samstag (18 Uhr) in Kastellaun will die HSG-Reserve den Spieß umdrehen. Wolfgang Heil

Die große Frage vor dem 15. Spieltag in der Handball-Oberliga: Wie hat Tabellenführer HSG Hunsrück seine erste Niederlage nach 13 Siegen in dieser Saison verdaut? Die Antwort gibt es am Samstag im Heimspiel in Kleinich gegen Welling.

Auch die HSG Kastellaun II hat in der Oberliga am Samstag Heimrecht: Mit einem Sieg gegen den HC Koblenz kann man sich von der Abstiegszone weiter entfernen.HSG Hunsrück – TV Welling (Sa., 17.30 Uhr, in Kleinich). Das 28:31 beim Vierten Mülheim-Urmitz II ist vor einer Woche die erste Niederlage für Rheinlandmeister HSG Hunsrück nach saisonübergreifend 23 Siegen in der Meisterschaft gewesen.

