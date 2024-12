Ohne Torjägerin in Marpingen HSG Hunsrück muss erneut auf Melissa Gräber verzichten 06.12.2024, 12:51 Uhr

i Im Hinspiel am ersten Spieltag bejubelte die HSG Hunsrück (in Schwarz) einen knappen 27:26-Sieg gegen den Drittliga-Absteiger Marpingen. Im Rückspiel am Samstag (19 Uhr) sind die Rollen klar verteilt. Hunsrück ist im Saarland nur Außenseiter. Dennis Irmiter

Für den HSG-Hunsrück-Trainer Maouia ben Maouia sind die Rollen vor dem Auswärtsspiel am Samstag in Marpingen klar verteilt. Die Saarländerinnen sind für ihn klarer Favorit, auch weil er weiter auf wichtige Spielerinnen verzichten muss.

HSG Marpingen gegen HSG Hunsrück – das Handballspiel hat schon für einige Schlagzeilen gesorgt, in der Saison 2021/22 sogar in der 3. Liga. Seit dieser Saison und dem Abstieg der Saarländerinnen steht man sich wieder viertklassig in der Regionalliga Südwest gegenüber.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen