Neben dem Duell Mainz-Bretzenheim II gegen Merzig steht in der Regionalliga der Frauen am „Nachholspiel-Wochenende“ nur eine weitere Partie an – aber die hat es in sich: Der Vierte HSG Hunsrück empfängt in Kleinich den Zweiten Haßloch.
Seit langer Zeit heißt es wieder Spitzenspiel für die HSG Hunsrück in der Hirtenfeldhalle in Kleinich: Am Samstag (19.30 Uhr) begrüßen die Irmenach/Gösenrotherinnen (8:2 Zähler) als Tabellenvierter der Handball-Regionalliga Südwest den noch makellosen Tabellenzweiten TSG Haßloch (10:0 Punkte).