Spitzenspiel gegen Haßloch HSG Hunsrück: Mittelfußbruch bei Melissa Gräber 17.10.2025, 15:25 Uhr

i Mit vier Siegen in Serie im Rücken geht die HSG Hunsrück (in Schwarz, von links mit Jule Kappes, Dunya Mohebzada und Helen Schieke) ins Spitzenspiel am Samstag (19.30 Uhr) in Kleinich gegen die TSG Haßloch. Jörg Niebergall

Neben dem Duell Mainz-Bretzenheim II gegen Merzig steht in der Regionalliga der Frauen am „Nachholspiel-Wochenende“ nur eine weitere Partie an – aber die hat es in sich: Der Vierte HSG Hunsrück empfängt in Kleinich den Zweiten Haßloch.

Seit langer Zeit heißt es wieder Spitzenspiel für die HSG Hunsrück in der Hirtenfeldhalle in Kleinich: Am Samstag (19.30 Uhr) begrüßen die Irmenach/Gösenrotherinnen (8:2 Zähler) als Tabellenvierter der Handball-Regionalliga Südwest den noch makellosen Tabellenzweiten TSG Haßloch (10:0 Punkte).







Artikel teilen

Artikel teilen