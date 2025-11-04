HSG Hunsrück III holt Acht-Tore-Rückstand im Derby auf

Zur Pause lag Kastellaun/Simmern III bei der HSG Hunsrück III klar vorne, am Ende standen die Gäste aber nach dem 31:32 mit leeren Händen nach dem Derby in Sohren da.
Was für ein Derby in der Handball-Bezirksoberliga: Die HSG Hunsrück III schlug in Sohren die HSG Kastellaun/Simmern III mit 32:31 – und das nach einem 12:20-Rückstand zur Pause. Die Irmenach/Gösenrother Dritte (8:4 Punkte) verbesserte sich auf Rang vier, Kastellaun III (2:6 Zähler) rutschte auf den vorletzten Rang neun ab.