Vater stark, beide Söhne auch HSG Hunsrück III gewinnt das Derby bei Kastellaun III 19.11.2024, 15:50 Uhr

i Das Derby in der Bezirksoberliga gewann die HSG Hunsrück III (in Schwarz, von links mit Fabian Molz, Joshua Faust und Thomas Dörn) mit 32:28 (15:16) bei Aufsteiger Kastellaun/Simmern III (am Ball Björn Linn, rechts Georg Wetstein). B&P Schmitt

Die HSG Hunsrück III hat in der Bezirksoberliga im Derby bei Kastellaun/Simmern III die Oberhand behalten.

In der Handball-Bezirksoberliga stand am sechsten Spieltag das Derby an – und das gewann die HSG Hunsrück III mit 32:28 (15:16) bei Aufsteiger HSG Kastellaun/Simmern III.Zwei Drittel der Partie lagen die Gastgeber immer knapp in Front, ab der 41. Minute und dem 21:21 durch Christoph Kirst wendete sich aber das Blatt.

