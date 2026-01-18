29:31 gegen MJC Trier HSG Hunsrück II verspielt 7:1-Führung Michael Bongard 18.01.2026, 11:50 Uhr

i Symbolbild dpa

Die HSG Hunsrück II machte dem Titelkandidaten MJC Trier in der Oberliga der Frauen das Leben vor allem im ersten Durchgang richtig schwer, am Ende setzte sich der Favorit aus Trier in Sohren aber knapp durch.

In der Handball-Oberliga der Frauen hat die HSG Hunsrück II in Sohren gegen den Tabellendritten MJC Trier mit 29:31 (13:11) verloren. Für die Irmenach/Gösenrotherinnen (nun Siebter mit 11:15 Punkten) war viel mehr möglich gegen den Titelkandidaten.7:1 führte Hunsrück II nach zwölf Minuten, das Team von Florian Hübner kam blendend aus der fünfwöchigen Weihnachtspause.







Artikel teilen

Artikel teilen