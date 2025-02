31:33 bei MJC Trier HSG Hunsrück II verliert Verbandsliga-Spitzenspiel 02.02.2025, 12:09 Uhr

i Symbolbild dpa

Im Meisterschaftsrennen der Verbandsliga West ist eine Vorentscheidung gefallen.

MJC Trier hat das Spitzenspiel der Handball-Verbandsliga West gegen die HSG Hunsrück II mit 33:31 (18:10) gewonnen. Beide Teams waren ohne Niederlage und mit nur einem Minuspunkt aus dem 29:29-Remis im Hinspiel in die Partie gegangen. Die Irmenach/Gösenrother erwischte es nun zum ersten Mal, die Trierer haben damit einen großen Schritt in Richtung Titel und Aufstieg in die Oberliga gemacht.

