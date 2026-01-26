31:32 in Weibern verloren HSG Hunsrück II vergibt viel zu viele Siebenmeter Michael Bongard 26.01.2026, 11:38 Uhr

i Die HSG Hunsrück II (links Luisa Bach, rechts Janne Bolz) musste sich beim TuS Weibern nach einem Siebenmeter-Gegentor acht Sekunden vor Schluss mit 31:32 geschlagen geben. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Ohne sieben Spielerinnen gewann Tabellenführer Kastellaun/Simmern in der Oberliga der Frauen in Bad Ems, die HSG Hunsrück II scheiterte in Weibern an ihrer Siebenmeter-Schwäche.

Der Blick auf die Handball-Oberliga der Frauen aus Hunsrücker Sicht:TV Bad Ems – HSG Kastellaun/Simmern 17:27 (8:14). Neben den Langzeitverletzten Johanna Mallmann und Milica Grbic musste Gäste-Trainer Sasa Puljizovic auch noch auf Torfrau Georgiana Martin-Stoleru sowie Vera Mähringer-Kunz, Dzenana Jogic, Anne Gerlach und Saira Cehajic verzichten.







