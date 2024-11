Kellerduell in Sohren HSG Hunsrück II unter Zugzwang 08.11.2024, 10:28 Uhr

i Symbolbild dpa

Mit dem klaren Derbysieg bei der HSG Hunsrück II im Rücken geht die HSG Kastellaun in das Verfolgerduell mit dem TV Engers.

Kellerduell in Sohren, Verfolgerduell in Kastellaun – in der Handball-Oberliga der Frauen stehen wichtige Spiele an:HSG Hunsrück II – Sportfreunde Neustadt (Sa., 17.30 Uhr, in Sohren). Nach der Derby-Pleite beim 15:26 gegen Kastellaun steht die Irmenach/Gösenrother Reserve (2:12 Punkte) gegen die Abstiegskonkurrenz von der Wied (2:10 Zähler) gehörig unter Zugzwang.

