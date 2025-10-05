Kastellaun gewinnt 44:22 HSG Hunsrück II Sieger im Torfestival von Kleinich 05.10.2025, 09:51 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Nikolas Kus

Fast jeder Schuss ein Treffer: Die HSG Hunsrück II hat ihr Heimspiel gegen Wittlich II mit 40:37 gewonnen, die HSG Kastellaun/Simmern ihre Heimaufgabe gegen Weibern mit einem 44:22 gelöst.

Tag der offenen Tore in der Handball-Oberliga der Frauen: Die HSG Hunsrück II netzte 40 Mal und verbesserte sich auf Rang vier (6:4 Punkte), die HSG Kastellaun/Simmern traf sogar 44 Mal und steht mit 10:0 Punkten an der Tabellenspitze. Das aus Kastellauner Sicht interessante Verfolgerduell zwischen MJC Trier (8:0) und Welling (6:2) wurde kurzfristig verlegt.







Artikel teilen

Artikel teilen