Welling vor Titelgewinn HSG Hunsrück II schlägt im Derby Kastellaun/Simmern Sascha Wetzlar 02.03.2026, 10:24 Uhr

i Regionalliga-Torjägerin Melissa Gräber (in Schwarz) sammelte nach langer Verletzungspause Spielpraxis in der Oberliga-Reserve und erzielte elf Tore beim 28:27-Derbysieg ihrer HSG Hunsrück II gegen die HSG Kastellaun/Simmern um (von links) Celine Gaines und Anne Gerlach. Es dürfte der entscheidende Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft für Kastellaun/Simmern gewesen sein. Dennis Irmiter

Die HSG Hunsrück II hat überraschend die HSG Kastellaun/Simmern im Oberliga-Derby der Frauen geschlagen. Für Kastellaun/Simmern war es wohl der entscheidende Rückschlag im Meisterschaftsrennen, der TV Welling steht nun dicht vor dem Titelgewinn.

Riesen-Überraschung in der Handball-Oberliga der Frauen: Eine unter anderem mit Melissa Gräber verstärkte HSG Hunsrück II zwang im Derby den Tabellenzweiten HSG Kastellaun/Simmern mit 28:27 (12:13) in der Kleinicher Hirtenfeldhalle nicht unverdient in die Knie.







