Die HSG Hunsrück II hat überraschend die HSG Kastellaun/Simmern im Oberliga-Derby der Frauen geschlagen. Für Kastellaun/Simmern war es wohl der entscheidende Rückschlag im Meisterschaftsrennen, der TV Welling steht nun dicht vor dem Titelgewinn.
Lesezeit 2 Minuten
Riesen-Überraschung in der Handball-Oberliga der Frauen: Eine unter anderem mit Melissa Gräber verstärkte HSG Hunsrück II zwang im Derby den Tabellenzweiten HSG Kastellaun/Simmern mit 28:27 (12:13) in der Kleinicher Hirtenfeldhalle nicht unverdient in die Knie.