Die HSG Hunsrück II hat in der Oberliga der Frauen den Zweiten HSG Kastellaun/Simmern im Derby geschlagen. Landen die Irmenach/Gösenrotherinnen auch beim Tabellenführer Welling eine Überraschung?
Lesezeit 1 Minute
In Kleinich ist am vergangenen Sonntag die Meisterschaft in der Handball-Oberliga der Frauen wohl entschieden worden, die HSG Hunsrück II (6.) schlug überraschend im Derby den Tabellenzweiten HSG Kastellaun/Simmern mit 28:27. Tabellenführer TV Welling hat nun zwei Minuspunkte weniger und vier Spiele bis zum Saisonende gegen Mannschaften ab Platz sechs – beginnend mit der Heimpartie gegen Hunsrück II.