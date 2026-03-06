Nach Derbysieg vs. Kastellaun HSG Hunsrück II ohne Melissa Gräber nach Welling Michael Bongard 06.03.2026, 11:30 Uhr

i Ohne Julez Nicolae (in Schwarz), die fünfmal im Derby gegen die HSG Kastellaun/Simmern traf, und auch ohne Regionalliga-Torjägerin Melissa Gräber (elf Treffer gegen Kastellaun) muss die HSG Hunsrück II am Samstag (17.15 Uhr) beim Tabellenführer TV Welling auskommen. Dennis Irmiter

Die HSG Hunsrück II hat in der Oberliga der Frauen den Zweiten HSG Kastellaun/Simmern im Derby geschlagen. Landen die Irmenach/Gösenrotherinnen auch beim Tabellenführer Welling eine Überraschung?

In Kleinich ist am vergangenen Sonntag die Meisterschaft in der Handball-Oberliga der Frauen wohl entschieden worden, die HSG Hunsrück II (6.) schlug überraschend im Derby den Tabellenzweiten HSG Kastellaun/Simmern mit 28:27. Tabellenführer TV Welling hat nun zwei Minuspunkte weniger und vier Spiele bis zum Saisonende gegen Mannschaften ab Platz sechs – beginnend mit der Heimpartie gegen Hunsrück II.







