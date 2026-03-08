Kastellaun 24:19 in Daun HSG Hunsrück II kommt in Welling unter die Räder Michael Bongard 08.03.2026, 11:41 Uhr

i Symbolbild dpa

Der TV Welling geht der Meisterschaft in der Oberliga der Frauen mit großen Schritten entgegen. Die HSG Hunsrück II schlugen die Eifelerinnen mit 20 Toren Differenz.

Der Blick auf die Handball-Oberliga der Frauen – und da insbesondere auf die HSG Kastellaun/Simmern und die HSG Hunsrück II.TuS Daun – HSG Kastellaun/Simmern 19:24 (9:10). Nach der Derby-Niederlage in Kleinich bei der HSG Hunsrück II, die wohl das Aus im Kampf um die Meisterschaft für die Kastellaunerinnen bedeutete, gewann das Team von Sasa Puljizovic am Ende doch noch deutlich in Daun.







