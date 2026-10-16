Kastellaun gegen Engers
HSG Hunsrück II kann in neue Sphären vordringen
Bei Milica Grbic (am Ball, hier gegen Victoria Keller von der HSG Hunsrück II) von der HSG Kastellaun/Simmern ist ein Comeback i
Bei Milica Grbic (am Ball, hier gegen Victoria Keller von der HSG Hunsrück II) von der HSG Kastellaun/Simmern ist ein Comeback in Sichtweite nach ihrem Kreuzbandriss im Knie.
B&P Schmitt

Oberliga der Frauen: Am Samstag kann die HSG Hunsrück II ins obere Tabellendrittel vorstoßen, am Sonntag kann die HSG Kastellaun/Simmern die Tabellenführung festigen.

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Nach drei Wochen Pause geht es auch in der Handball-Oberliga der Frauen weiter: Die HSG Kastellaun/Simmern (1.) und die HSG Hunsrück II (5.) dürfen daheim ran am fünften Spieltag.HSG Hunsrück II – SF Neustadt/Wied (Sa., 17.30 Uhr, in Sohren). Mit 5:3 Punkten sind die Irmenach/Gösenrotherinnen gut aus den Startlöchern gekommen, ein Heimsieg gegen den unteren Tabellennachbarn Neustadt (4:2 Punkte) würde Hunsrück II ins obere ...
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