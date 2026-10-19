Kastellaun deklassiert Engers HSG Hunsrück II „grottenschlecht“ auf Rang drei Michael Bongard 19.10.2026, 13:41 Uhr

i Florian Hübner meckerte über den Auftritt seiner HSG Hunsrück II, trotzdem gewannen seine Irmenach/Gösenrotherinnen mit 30:27 gegen Neustadt/Wied und verbesserten sich auf Rang drei in der Oberliga. B&P Schmitt

Die HSG Hunsrück II steht so gut wie lange nicht da in der Frauen-Oberliga, Trainer Florian Hübner hatte trotzdem nicht viel Gutes beim Heimsieg gegen Neustadt/Wied gesehen. Tabellenführer Kastellaun/Simmern deklassierte Engers.

Heimsiege für Spitzenreiter Kastellaun/Simmern und den neuen Tabellendritten HSG Hunsrück II am fünften Spieltag der Handball-Oberliga der Frauen:HSG Hunsrück II – Sportfreunde Neustadt/Wied 30:27 (13:15). Die Irmenach/Gösenrother Reserve verbesserte sich mit 7:3 Punkten auf Rang drei und mischt oben mit.







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