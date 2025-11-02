35:28 gegen Bendorf HSG Hunsrück II gewinnt den Verbandsliga-Hit 02.11.2025, 11:39 Uhr

i Starke Leistung: Lukas Everding, Torwart der HSG Hunsrück II, war ein Garant für den klaren Sieg im Spitzenspiel der Verbandsliga gegen die Turnerschaft Bendorf. B&P Schmitt

Der Verbandsliga-Kracher zwischen der HSG Hunsrück II und der Turnerschaft Bendorf war eine ziemlich klare Sache zugunsten der gastgebenden Irmenach/Gösenrother Reserve.

Die HSG Hunsrück II hat in der Handball-Verbandsliga ein dickes Ausrufezeichen gesetzt: In Sohren schlug die Irmenach/Gösenrother Reserve im Spitzenspiel den Oberliga-Absteiger Turnerschaft Bendorf mit 35:28 (18:12). Mit jeweils sechs Siegen aus sechs Spielen waren beide Teams in den Hit gegangen, nach den 60 ziemlich einseitigen Minuten hat nur noch die HSG Hunsrück II (14:0 Punkte) eine weiße Weste und führt die Tabelle nun alleine vor Bendorf ...







