Oberliga der Frauen: Der einsame Tabellenführer Kastellaun/Simmern gewinnt wieder haushoch und auch die HSG Hunsrück II setzt als Überraschungs-Dritter ihren Siegeszug fort.
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Bei der HSG Kastellaun und der HSG Hunsrück II läuft es in der Handball-Oberliga der Frauen:HSG Kastellaun/Simmern – SF Neustadt/Wied 36:17 (23:8). Siebtes Spiel, sechster zweistelliger Sieg (plus ein „einstelliges“ 34:27 beim „ärgsten“ Verfolger MJC Trier) für den Tabellenführer Kastellaun: Auch für die Neustädterinnen (nun 4:6 Punkte) ging es nur um Schadensbegrenzung.