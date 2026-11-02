Kastellaun wieder zweistellig HSG Hunsrück II gewinnt auch das Verfolger-Derby Michael Bongard 02.11.2026, 10:48 Uhr

i Die HSG Hunsrück II hat das Verfolger-Derby der Regionalliga-Reserven gegen die HSG Wittlich II in Kleinich mit 30:26 gewonnen. Dementsprechend groß war auch der Jubel der Irmenach/Gösenrotherinnen. HSG Hunsrück

Oberliga der Frauen: Der einsame Tabellenführer Kastellaun/Simmern gewinnt wieder haushoch und auch die HSG Hunsrück II setzt als Überraschungs-Dritter ihren Siegeszug fort.

Bei der HSG Kastellaun und der HSG Hunsrück II läuft es in der Handball-Oberliga der Frauen:HSG Kastellaun/Simmern – SF Neustadt/Wied 36:17 (23:8). Siebtes Spiel, sechster zweistelliger Sieg (plus ein „einstelliges“ 34:27 beim „ärgsten“ Verfolger MJC Trier) für den Tabellenführer Kastellaun: Auch für die Neustädterinnen (nun 4:6 Punkte) ging es nur um Schadensbegrenzung.







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