Ungleiche Duelle HSG Hunsrück hat’s leicht, Kastellaun II ganz schwer 08.11.2024, 12:43 Uhr

i Symbolbild dpa

Das Top-Duo HSG Hunsrück (gegen Rhein-Nette) und HSG Wittlich (gegen Kastellaun II) dürfte auch nach dem achten Spieltag der Oberliga Rheinland ganz oben in der Tabelle zu finden sein.

In der Handball-Oberliga steht am achten Spieltag ein ungleiches Duell an. Der makellose Tabellenführer HSG Hunsrück empfängt das punktlose Schlusslicht Rhein-Nette aus Andernach. Der andere Hunsrück-Klub, die HSG Kastellaun/Simmern II, hat beim Zweiten HSG Wittlich ein ganz dickes Brett zu bohren.

