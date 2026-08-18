Kastellaun gewinnt Derby-Test HSG Hunsrück hat slowakischen Torwart an der Angel Michael Bongard 18.08.2026, 16:30 Uhr

i Beim Testspiel in Kastellaun tauschte sich Co-Trainer Stefan Roschel (links) mit dem slowakischen Torwart Adam Zubricky aus. Werden die Beiden bald zusammenarbeiten? Noch ist der Transfer des 19-jährigen Keepers zu Oberligist HSG Hunsrück nicht fix. B&P Schmitt

Regionalligist Kastellaun/Simmern hat das „Test-Derby“ gegen Oberligist HSG Hunsrück nur knapp gewonnen. Bei den Irmenach/Gösenrothern stand ein junger Slowake zwischen den Pfosten. Wird er verpflichtet?

Handball-Regionalligist HSG Kastellaun/Simmern hat ein Testspiel in der Kastellauner IGS-Sporthalle gegen den Oberligisten und Lokalrivalen HSG Hunsrück nur knapp mit 29:28 gewonnen. Bei den Irmenach/Gösenrothern machte nicht nur das neue rumänische Rückraum-Ass Florin Acatrinei auf sich aufmerksam, sondern auch ein Torwart aus der Slowakei.







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