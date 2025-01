28:26 gegen Südpfalz Tiger HSG Hunsrück gewinnt, Hanna Litzenburger geht vorneweg Sascha Wetzlar 19.01.2025, 11:05 Uhr

i Hanna Litzenburger (beim Wurf) war beim 28:26-Heimsieg der HSG Hunsrück in Sohren gegen die Südpfalz Tiger Ottersheim kaum zu stoppen, sie traf achtmal. Die Hälfte ihrer Tore machte Litzenburger zwischen der 19. und 22. Minute, als sie viermal in Folge (!) traf und die HSG Hunsrück von 7:7 auf 11:7 davonzog. Dennis Irmiter

In den sechs Partien vor der Weihnachtspause hatte die HSG Hunsrück fünf Pleiten kassiert. Der Start ins neue Jahr verlief erfolgreicher: Gegen den Tabellennachbarn Südpfalz Tiger gab es in Sohren einen Heimsieg.

Abwärtstrend vorerst gestoppt: Nach einem 28:26 (16:10)-Heimerfolg in der Sohrener Großraumhalle am gegen die Südpfalz Tiger kann die HSG Hunsrück in der Handball-Regionalliga Südwest der Frauen erst einmal durchatmen. Dabei hatten die Südpfalz Tiger – ein Zusammenschluss aus den Vereinen TV Ottersheim, TV Bellheim, dem TSV Kuhardt und dem TB Zeiskam – den Hunsrückern Ende September bei deren höchster Saisonniederlage (20:33) noch richtig weh ...

