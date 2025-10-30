Torjägerin Melissa Gräber und Außenspielerin Meike Grethen fehlen der HSG Hunsrück sowieso schon verletzungsbedingt bis Weihnachten, nun hat sich das HSG-Lazarett vor dem Heimspiel gegen Mundenheim vergrößert.
Die Euphorie nach dem guten Saisonstart (vier Siege aus den ersten fünf Spielen) ist bei den Handballerinnen der HSG Hunsrück verflogen: Nach den zwei klaren Niederlagen gegen Haßloch und in Wittlich hat nun auch noch das Verletzungspech beim Tabellenfünften der Regionalliga Südwest (8:6 Punkte) vor dem Heimspiel am Samstag um 19.