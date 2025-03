Die HSG Hunsrück hat das letzte Auswärtsspiel in dieser Regionalliga-Saison verloren. Am Samstag steht in Kleinich der Saisonabschluss für die Irmenach/Gösenrotherinnen an.

Wie das Hinspiel in Kleinich hat die HSG Hunsrück auch das Rückspiel in der Handball-Regionalliga der Frauen gegen die FSG Bodenheim/Gonsenheim/Schott Mainz verloren. Vor 60 Zuschauern in Mombach setzten sich die Gastgeberinnen mit 26:23 (14:15) durch und sind als Tabellensiebter nun bis auf einen Punkt dran am Sechsten Hunsrück.

Den sechsten Platz sollten sich die Irmenach/Gösenrotherinnen aber am letzten Spieltag am Samstag (17.30 Uhr) in Kleinich nicht mehr nehmen lassen, denn es geht gegen das Schlusslicht HSG Saarbrücken. In Mombach begann die HSG Hunsrück stark und führte nach 19 Minuten mit 10:6. „Wir haben sehr gute erste 20 Minuten erwischt“, sagte auch Gäste-Trainer Maouia ben Maouia.

Zu viele Zeitstrafen im zweiten Durchgang

Aber noch vor der Pause glich Bodenheim mit vier Toren in Folge zum 10:10 aus, Hunsrück ging dennoch mit einer knappen Führung (15:14) in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel hielt die HSG noch bis zum 17:17 (37.) mit, ehe Bodenheim mit einer 8:1-Serie binnen zehn Minuten auf 25:18 (47.) davonzog. Mit vier von ihren insgesamt zehn Toren brachte Melissa Gräber die Gäste noch mal auf 25:22 heran, aber die Aufholjagd kam zu spät.

„Die Beine der Mädels sind nach der Pause schwerer geworden, wir kamen immer einen Schritt zu spät und haben einige Zwei-Minuten-Strafen kassiert. Wir waren zu oft in Unterzahl, mit ihrer stabilen Defensive sind die Bodenheimerinnen dann weggezogen. Unsere Aufholjagd am Ende kam zu spät. Das war schade, denn die erste Hälfte war wirklich gut“, meinte ben Maouia. Mit 16:22 Punkten geht Hunsrück in den letzten Spieltag und das letzte Heimspiel gegen Saarbrücken. Die Auswärtsbilanz in dieser Saison fiel mager aus: Zehn Gastspiele, nur zwei Siege, aber acht Niederlagen.

HSG Hunsrück: Flener, Kristinsdottir – Schug, Tatsch (1), Litzenburger (2), Rolinger, Gräber (10), L. Wagner, Nicolae (1), Lesch (5), Lammersmann (3), Molz (1).