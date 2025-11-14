HSG Hunsrück begrüßt Schlusslicht Sobernheim

Für Maouia ben Maouia, Trainer der HSG Hunsrück, ist ein Spiel gegen den HSV Sobernheim immer etwas Besonderes, denn er war bei dem Nahe-Klub auch schon tätig.
Lesezeit 1 Minute
Hunsrück-Nahe-Derby in der Handball-Regionalliga Südwest der Frauen in Sohren: Der Tabellenfünfte HSG Hunsrück (11:7 Punkte) ist am Samstag um 19.30 Uhr daheim klar favorisiert gegen das Schlusslicht HSV Sobernheim (2:16 Punkten).Die Sobernheimerinnen haben nach einem Saisonstart mit knappen Ergebnissen und einem Sieg gegen den Aufsteiger HC Koblenz in den vergangenen Wochen stark nachgelassen.