Mit Mut gegen den Überflieger HSG hat gegen Vallendar II nicht zu verlieren 06.02.2025, 13:39 Uhr

i Gegen den Tabellenzweiten HSG Römerwall trumpfte die HSG Westerwald auf. Die Aufgabe gegen den überragenden Spitzenreiter HV Vallendar II dürfte aber noch einmal deutlich schwerer sein. Andreas Hergenhahn

Wenn der souveräne Tabellenführer kommt, ist wahlweise vom schwersten oder vom leichtesten Spiel die Rede. Bei der HSG Westerwald freut man sich auf Primus Vallendar II. Und man kennt die Stellschrauben, an denen es zu drehen gilt.

Zu verlieren haben die Handballer der HSG Westerwald nichts, wenn sie am Samstagabend die Reserve des Regionalligisten HV Vallendar empfangen (19.30 Uhr, Realschulsporthalle Westerburg). Die Gäste sind in dieser Saison nicht nur ungeschlagen, sondern führen die Tabelle der Verbandsliga Ost mit makelloser Bilanz von 26:0 Punkten an.

