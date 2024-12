Nahe-Glan-Frauen überzeugen HSG gelingt Überraschungscoup beim Spitzenreiter Tina Paare 01.12.2024, 00:00 Uhr

i Symbolbild dpa

Das Feld von hinten rollen die Handballerinnen der HSG Nahe-Glan auf. Nach dem unerwarteten Erfolg beim Spitzenreiter – dem zweiten Sieg in Folge – ist das Team, das vor Kurzem noch Schlusslicht der Oberliga war, auf Platz fünf geklettert.

Riesengroß war der Jubel bei den Spielerinnen der HSG Nahe-Glan nach dem Überraschungscoup. Beim bislang ungeschlagenen Tabellenführer TSG Mainz-Bretzenheim III setzten sie sich in einem Handball-Krimi mit 34:33 (17:17) durch und bewiesen damit eindrucksvoll, was in ihnen steckt – und dass sie sich bisher in der Oberliga unter Wert verkauft hatten.

