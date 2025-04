Dem Tabellenführer die Meisterschaft verwehren – diese Möglichkeit hat am Samstag die HSG Nahe-Glan, wenn die bei den SF Budenheim antritt.

Platz vier in der aktuellen Oberliga und die Qualifikation für die neue Oberliga haben die Handballerinnen der HSG Nahe-Glan sicher, doch der Anreiz, das letzte Saisonspiel zu gewinnen, ist hoch, treten sie doch am Samstag, 18 Uhr, bei Tabellenführer SF Budenheim II an.

„Das ist eines der Top-drei-Spiele der Liga“, sagt HSG-Trainer Pero Kolovrat. „Die Budenheimerinnen sind Favorit, aber wir wollen sie über 60 Minuten ärgern.“ Das SF-Team muss gewinnen, um Meister zu werden, ein Ziel, das es sich nicht entgehen lassen will. Die Spielerinnen aus Kirn und Meisenheim verloren das Hinspiel nach 19:13-Pausenführung noch 27:28, weil ihnen in Marie Alt eine der wichtigsten Abwehrspielerinnen in der zweiten Hälfte nicht mehr zur Verfügung stand. Auch wenn dem HSG-Trainer jetzt auf alle Spielerinnen zurückgreifen kann, bleibt er skeptisch. „Es wird eine Herausforderung für die Mädels“, sagt Kolovrat. „Natürlich können wir gewinnen, die besseren Chancen aber hat Budenheim.“