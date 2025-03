Ihr Saisonziel haben die Handballerinnen der HSG Nahe-Glan endgültig erreicht. Nachdem der TV Nieder-Olm am Vortag verloren hatte, war klar, dass ihnen der vierte Platz und damit die Quali für die neu zusammengestellte Oberliga sicher ist. Deshalb einen Gang zurückzuschalten, war für die Spielerinnen aus Kirn und Meisenheim kein Thema. Bei der SG Saulheim feierten sie ihren nächsten Kantersieg, setzten sich beim Oberliga-Schlusslicht mit 34:20 (20:12) durch.

Die Beharrlichkeit und die hohe Motivation seines Teams freute HSG-Trainer Pero Kolovrat: „Die Mädels spielen, als ob sie immer noch Letzter sind und nach oben wollen.“ Dabei hätten sie in Saulheim durchaus einen Gang runterschalten können, nachdem sie einen phänomenalen 8:0-Auftakt hingelegt hatten. „Diese acht Tore haben die Mädels gehalten, das war nie groß drunter“, berichtete Kolovrat. Sein Kollektiv setzte konsequent auf die Karte Tempo, war über Gegenstöße und einen schnellen Anwurf erfolgreich, ließ sich selten ins gebundene Spiel zwingen. Und so wuchs der Vorsprung stetig an. Nach 24 Minuten lagen erstmals zehn Tore zwischen den Gästen und der SG Saulheim.

Gelungenes Comeback von Sarah Bertram im Tor

Bis auf eine Ausnahme trugen alle Feldspielerinnen der HSG mit Treffern zum Erfolg bei. Aber auch Lisa Schick, eine Aushilfe aus der zweiten Garde, machte ihre Sache gut und bekam längere Einsatzzeiten. Im HSG-Tor gab Sarah Bertram ihr Comeback nach ihrer Baby-Pause. „Sarah hat das nach ihrer Einwechslung toll gemacht. Ihre erste Aktion war eine klasse Parade“, lobte Kolovrat. Für den Mainzer endet nach zwei Saisons das Engagement bei der HSG. Umso mehr freut er sich auf das letzte Heimspiel am Samstag – und dass sein Team trotz aller Rückschläge, die es im Saisonverlauf wegstecken musste, sein Ziel erreicht hat.

HSG Nahe-Glan: Bursch/Bertram – Roth (7), Weinz (6), Schütz (4), Dörr (4), Mustafalic (4/2), Weingärtner (3), Alt (3), Christmann (2), Huck (1), Schick.