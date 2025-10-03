Kastellaun vor Pflichtaufgabe HSG-Blick geht auch nach Trier 03.10.2025, 12:12 Uhr

Steht die HSG Kastellaun/Simmern in der Oberliga der Frauen nach dem fünften Spieltag alleine an der Tabellenspitze? Die ebenfalls top gestarteten Trierer Miezen bekommen es mit dem Dritten Welling zu tun.

Heimspiel-Samstag für das Hunsrücker Duo am fünften Spieltag in der Oberliga der Frauen:HSG Hunsrück II – HSG Wittlich II (Sa., 17.30 Uhr, in Kleinich). Die Regionalliga-Reserveteams haben einen ordentlichen Saisonstart verbucht: Wittlich II ist mit 4:2 Punkten Vierter, die HSG Hunsrück II mit 4:4 Zählern Sechster.







