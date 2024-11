Punktspielniederlage abgehakt HSG Birkenfeld: Pflichtaufgabe im Pokal 22.11.2024, 11:42 Uhr

i Angelina Zinkgraf möchte mit ihren Toren zum Weiterkommen im Pokal beitragen. Stefan Ding

Die deutliche Punktspielniederlage beim TV Merchweiler möchten die Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld mit einem Erfolg im Saarlandpokal vergessen machen. Das Team von Trainer Dominik Schwindling gastiert am Samstag beim HC Perl.

Bloß nicht mehr an die letzte Partie in der Oberliga denken, könnte die Devise der Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Nohfelden/Schwrazenbach vor ihrem Pokalspiel am Samstag (17 Uhr) beim HC Perl lauten. Beim Punktspiel beim TV Merchweiler ging nämlich überhaupt nichts.

