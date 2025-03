Eine herbe 17:28-Klatsche fingen sich die Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach in der heimischen Sporthalle am Berg gegen den TV Merchweiler ein. „Es klingt kurios, aber wir waren nicht einmal die schlechtere Mannschaft“, sagte Coach Dominik Schwindling.

Einen kleinen Trost gab es für die Birkenfelderinnen aber noch. Im Kampf um Platz fünf ist nichts passiert, denn auch der direkte Konkurrent HF Köllertal kassierte eine Niederlage ein. In Quierschied setzte es ein 26:32.

„Wir haben die gegnerische Torfrau in die Weltauswahl geschmissen“

HSG-Trainer Dominik Schwindling

Zwei Faktoren führten zur so deutlichen Heimniederlage der Birkenfelderinnen. „Wir hatten null Torhüterinnen-Leistung und haben vorne so ziemlich alles verworfen, was man verwerfen kann“, fasste Schwindling die Partie zusammen und fügte hinzu: „Wir haben die gegnerische Torfrau in die Weltauswahl geschmissen. Ich habe wohl noch nie erlebt, dass so viele freie Abschlüsse nicht in der Kiste gelandet sind.“

Der Trainer war mit dem Spiel an sich gar nicht unzufrieden. „Im Spielaufbau haben wir viele richtige Entscheidungen getroffen. Uns ist es oft gelungen, eine unserer Akteurinnen so frei zu spielen, dass sie alleine gegen die Torfrau werfen konnte. Wir haben die freien Dinger halt nur nicht reingemacht“, berichtet Schwindling und erzählt: „Zur Pause haben wir 8:16 hinten gelegen, hätten in ein paar Minuten nach dem Wechsel aber auf vier oder drei Treffer herankommen können. Wir haben aber weiter nichts getroffen – und so ist Merchweiler halt auf elf Tore Vorsprung davongezogen.“

Birkenfelder T orhüterinnen erwischen gebrauchten Tag

Schwindling fand übrigens auch die Abwehrleistung seines Teams nicht so übel. „aber unsere Torhüterinnen hatten eben mal einen gebrauchten Tag“, erklärte der Coach, der aber festhielt. „Das ist kein Problem. Unsere Torfrauen haben uns auch schon oft gerettet.“

HSG Birkenfeld: Franz, Landgraf, Brombacher – C. Leismann (1), S. Zinkgraf (3), A. Leismann, Brücher (1), Lauer (1), Bubenheim (2), Hahnefeld (3), A. Zinkgraf (5), Weiler (1).