Abschiede am Samstag HSG Birkenfeld kämpft bis zum letzten Ball Sascha Nicolay 21.04.2026, 12:50 Uhr

i Anne Campos (links) und Cara Leismann (rechts) kämpften mit ihrer HSG Bikenfeld bis zum Umfallen, verloren in Oberthal aber trotzem. Stefan Ding

Die Niederlage in Oberthal fiel nicht ins Gewicht. Trainer Dominik Schwindling war zufrieden. Am Samstag wird der Coach beim letzten Heimspiel der Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld verabschiedet. Sein Nachfolger steht fest.

Eine 24:33-Niederlage quittierten die Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach bei ihrem vorletzten Saisonspiel bei der FSG Oberthal/Hirstein. Zur Pause lag das Team von Trainer Dominik Schwindling bereits 12:15 im Hintertreffen.„Ich kann den Mädels überhaupt keinen Vorwurf machen, sie haben bis zum letzten Ball gekämpft“, sagte Schwindling und ergänzte: „So wünsche ich mir Auftritte meines Teams.







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