Die Niederlage in Oberthal fiel nicht ins Gewicht. Trainer Dominik Schwindling war zufrieden. Am Samstag wird der Coach beim letzten Heimspiel der Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld verabschiedet. Sein Nachfolger steht fest.
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Eine 24:33-Niederlage quittierten die Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach bei ihrem vorletzten Saisonspiel bei der FSG Oberthal/Hirstein. Zur Pause lag das Team von Trainer Dominik Schwindling bereits 12:15 im Hintertreffen.„Ich kann den Mädels überhaupt keinen Vorwurf machen, sie haben bis zum letzten Ball gekämpft“, sagte Schwindling und ergänzte: „So wünsche ich mir Auftritte meines Teams.