„Schritte“, protestierte die Sporthalle am Berg, doch es half nichts. Die HSG Saarbrücken gewann das Spiel in der Frauen-Oberliga in Birkenfeld, weil die Schiris Sekunden vor Schluss einen eklatanten Schrittfehler nicht gahndet haben sollen.

Gleich zum Saisonauftakt ist die „Festung Sporthalle am Berg“ gestürmt worden. Die Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach haben ihr erstes Spiel zu Hause gegen Regionalliga-Absteiger HSG Saarbrücken 23:24 verloren. Dabei verspielten die Gastgeberinnen in den letzten 20 Minuten einen Fünf-Tore-Vorsprung.

In den Augen von Birkenfelds Trainer Dominik Schwindling hatte das Schiedsrichtergespann großen Anteil an der Niederlage. Vor allem die letzten Aktionen beim Stand von 23:23 ärgerten ihn sehr. „Bei uns wird unangemessen schnell auf Zeitspiel entschieden, auf der anderen Seite trifft die Saarbrücker Spielerin, nachdem sie acht Schritte mit dem Ball in der Hand gemacht hat.“ Drei sind bekanntlich erlaubt, und so ist der Zorn des Kreisstadt-Teams und seines Trainers nachvollziehbar, denn Dana Eglers Treffer zum 24:23 war nun einmal der letztlich entscheidende. „Wir sind schon ein Stück weit um die Punkte gebracht worden“, fand Schwindling.

„Wir sind schon ein Stück weit um die Punkte gebracht worden“

Birkenfelds Trainer Dominik Schwindling

Komplett den Referees anlasten wollte der Trainer den Fehlstart aber nicht. „Wir hatten es ja selber in der Hand“, sagte er und kritisierte: „Wir haben es verpasst, noch deutlicher als mit fünf Toren davonzuziehen.“ Grundsätzlich war der Trainer nämlich mit der Vorstellung seines Teams einverstanden. „Wir haben von Anfang an eine konzentrierte Leistung abgeliefert“, lobte er. Sarah Zinkgraf warf nach 23 Minuten beim 10:5 die erste Fünf-Tore-Führung heraus. Zur Pause lagen die Birkenfelderinnen 11:9 vorne. Schon da war Schwindling mit der Schiedsrichterleistung nicht einverstanden. „Wir sind immer wieder durch die ungleichmäßige Verteilung von Zwei-Minuten-Strafen zurückgeworfen worden“, monierte er.

Das sei auch ein wichtiger Grund gewesen, warum sein Team seinen zweiten Fünf-Tore-Vorsprung, den Anne Campos zum 17:12 erzielte, noch hergegeben habe. „Wegen diverser Zeitstrafen waren wir vorne oft in Unterzahl und haben dann einige Bälle verworfen“, erklärte Schwindling. Zudem hätten seine Spielerinnen in der Abwehr nun nicht mehr immer den einen entscheidenden Schritt gemacht.

„Sarah Zinkgraf hatte ein dickes Auge, Bianca Lauer einen dicken Daumen und Pauline Hahnefeld eine dicke Hüfte“

Dominik Schwindling zählt die Verletzungen in seinem Team auf

„Das hatte aber auch mit einigen Blessuren zu tun“, nahm der Coach sein Team in Schutz und zählte auf: „Sarah Zinkgraf hatte ein dickes Auge, Bianca Lauer einen dicken Daumen und Pauline Hahnefeld eine dicke Hüfte.“ Und so gaben die Gastgeberinnen innerhalb von acht Minuten ihre scheinbar komfortable Führung her. Erstmals lagen sie wieder beim 18:19 in der 48. Minute zurück. Anschließend blieb es eng bis zum Schluss. Einmal noch, nach Pauline Hahnefelds Tor zum 21:20, brachten die Birkenfelderinnen die Nase nach vorne. Doch es reichte nicht. Das „Acht-Schritte-Tor“ vier Sekunden vor Schluss wurde dann zum handballerischen Genickbruch. „Diesmal hat uns das Quäntchen Glück gefehlt, aber das ist kein Beinbruch“, konstantierte Schwindling.

HSG Birkenfeld: Quint, Franz, Landgraf – Campos (2), Leismann, Hokke, Jung, S. Zinkgraf (9), Lauer, Bubenheim, Switala (1), Hahnefeld (2), A. Zinkgraf (8), Weiler (1), Eiden.