Schwindling ist siegessicher HSG Birkenfeld: Feinschliff bei Horrorfilm und Pizza 07.02.2025, 13:09 Uhr

i Vor heimischer Kulisse peilt die HSG Birkenfeld (rote Trikots) ihren nächsten Sieg in der Handball-Oberliga an. Am Sonntag ist die HSG Ottweiler/Steinbach Gegner. Stefan Ding

Eine schwache Leistung (wenn auch mit einem Sieg) im Hinspiel und eine Klatsche zuletzt auswärts sind für Dominik Schwindling keine Gründe, um an einem Heimsieg seiner HSG Birkenfeld am Sonntag gegen die HSG Ottweiler/Steinbach zu zweifeln.

Einen Heimsieg peilt Dominik Schwindling nicht nur an – der Trainer der Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach geht sogar fest davon aus, dass der doppelte Punktgewinn am Sonntag in der heimischen Sporthalle am Berg in Birkenfeld gelingt.

