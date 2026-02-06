TV Merchweiler gastiert HSG Birkenfeld braucht am Sonntag einen Heimsieg Sascha Nicolay 06.02.2026, 15:01 Uhr

In der Oberliga steht die HSG Birkenfeld vor einem Heimspiel-Duell mit dem TV Merchweiler. Um den Abstiegskampf zu entschärfen, soll ein Sieg her und der Showdown gegen die HSG Ottweiler vermieden werden.

Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach haben am Sonntag Heimrecht. Der TV Merchweiler gastiert in der Birkenfelder Sporthalle am Berg, und ungeachtet der Tatsache, dass der Gast als Sechster sechs Punkte mehr auf dem Konto hat, peilt die HSG endlich wieder einmal einen Sieg an.







