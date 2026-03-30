Klarer Sieg gegen Köllertal HSG Birkenfeld bleibt drin, Angelina Meiswinkel geht Sascha Nicolay 30.03.2026, 12:44 Uhr

i Angelina Meiswinkel steuerte gegen HF Köllertal zwölf Treffer bei. Am Ende der Saiosn wechselt sie zur HSG Marpingen/Alsweiler. Stefan Ding

Sie hat es sich nicht leicht gemacht, doch am Ende der Saison sucht die Torjägerin der HSG Birkenfeld eine höherklassige Herausforderung. Zum Heimsieg gegen Köllertal steuerte sie zwölf Tore bei.

Mit einem glasklaren 31:24 (18:7)-Heimsieg gegen die HF Köllertal haben die Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach den Klassenverbleib besiegelt. Auch im grausten Theoriefall ist nun kein Abstieg mehr möglich. Zu einem persönlichen Aufstiegsversuch hat sich aber Torjägerin Angelina Meiswinkel entschlossen.







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