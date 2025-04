Während HB Mülheim-Urmitz in Homburg eine Klatsche kassiert hat, ist das Heimspiel des HV Vallendar gegen HG Saarlouis kurzfristig ausgefallen. Wahrscheinlich bekommt der HVV die Punkte am grünen Tisch.

Die Stimmung in der Sport- und Spielhalle Homburg beim Gastspiel von HB Mülheim-Urmitz war ein wenig komisch. Nur einen Tag zuvor hatte der TV Homburg als Tabellenführer der Handball-Regionalliga Südwest offiziell verkündet, nicht für die 3. Liga zu melden, einen Aufstieg also nicht wahrzunehmen. Auf dem Feld haben die Homburger Spieler die schlechte Nachricht sehr gut ausgeblendet. Beim 50:22 (25:13) ließen die Saarländer der Mannschaft von Trainer Hilmar Bjarnason nicht den Hauch einer Chance.

Saarländer haben nicht genügend Spieler

Derweil wurde die Partie des HV Vallendar gegen die HG Saarlouis II kurzfristig abgesagt. Am Samstagmorgen kam der Anruf aus Saarlouis mit der Nachricht, dass den Saarländern kranheits- und berufsbedingt nicht genügend Spieler zur Verfügung stehen. „Ein Ausweichtermin ließ sich nicht mehr finden. Über Ostern ist die Halle zu und wir müssen noch im Pokal spielen. Unter der Woche kann der Gegner nicht“, erklärte HVV-Trainer Veit Waldgenbach die Lage.

Es ist also damit zu rechnen, dass den Vallendarern die Punkte am grünen Tisch zugesprochen werden und dem Klub damit der zweite Platz schon vorzeitig sicher ist. Die Mannschaft versammelte sich trotzdem auf dem Mallendarer Berg und unterstützte die Verbandsliga-Reserve, die als Meister bereits feststand und ihr letztes Saisonspiel gegen Mendig bestritt. Auch Zuschauer und Sponsoren fanden den Weg in die Halle, um den sicheren zweiten Regionalliga-Platz zu feiern, noch nicht aber den Aufstieg. „Jeder weiß um die Entwicklungen in Homburg, aber wir feiern noch nicht“, sagte Waldgenbach, der mit seiner Mannschaft erst den Aufstieg in die 3. Liga feiert, wenn die Nichtmeldung der Homburger offiziell ist. Datum dafür ist der 15. April, dann ist die Sache klar.

Nur Erik Daub erhält bei Mülheim ein Lob

Doch wie gesagt, auf dem Feld war vom Homburger Drittliga-Aus nichts zu spüren – was die Mülheimer zu spüren bekamen. Zudem gab HB-Trainer Hilmar Bjarnason zu: „Wir hatten einen gebrauchten Tag.“ Schon nach vier Minuten beim 0:4 hatte der Isländer die erste Auszeit beantragt. „Wir hatten unheimlich viel Respekt. Und ich wollte, dass wir diesen ablegen. Doch das haben wir eigentlich über die gesamte Distanz nicht geschafft“, erklärte Bjarnason.

So entwickelte sich eine komplett einseitige Partie. Beim 19:9 (25.) war der Vorsprung bereits zweistellig, und nach der Pause wurde es stetig deutlicher. Lichtblick auf Mülheimer Seite war das Regionalligadebüt von Erik Daub, der zwei Treffer erzielte. „Er hat Mut. Einer der Jungs, die in Zukunft hier sicherlich zu den tragenden Säulen zählen werden“, lobte Bjarnason.

HB Mülheim-Urmitz: Y. Stromberg, Kühl; Helf (4), Daub (2), Reuter (3), Langen (1), Hemmerle (4), Backes (4), Rieder (1), Brüggemann, Schwenzer (2), Klaes (1).