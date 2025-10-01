Nächste Nagelprobe für die Handballer des TuS Holzheim in der Handball-Oberliga: Am Tag der Deutschen Einheit müssen die Ardecker in Linden beim nächsten Titelaspiranten Farbe bekennen und wollen unbedingt den Fehlstart mit 2:6 Punkten abwenden.
Lesezeit 3 Minuten
Die Handballer des TuS Holzheim hatten sich nach dem bitteren postwendenden Abstieg aus der Regionalliga fest vorgenommen in der über Jahre gewohnten Umgebung schnell wieder Fuß zu fassen. Doch Staffelleiter Florian Lebherz (Seligenstadt) hat für die Rot-Schwarzen ein Auftaktprogramm zurechtgelegt, das es wahrlich in sich hat und der Mannschaft von Dominik Jung und Miguel Esteves Silva schon in den ersten Wochen der langen Spielzeit alles ...