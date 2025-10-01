Handball-Oberliga Holzheims Ziel: Den Fehlstart mit 2:6 Punkten abwenden 01.10.2025, 08:12 Uhr

i Die Holzheimer müssen in den nächsten Wochen auf ihr Kreisläufer-Talent Moritz Reusch verzichten, der sich gegen Lumdatal an der Schulter verletzte. Andreas Hergenhahn

Nächste Nagelprobe für die Handballer des TuS Holzheim in der Handball-Oberliga: Am Tag der Deutschen Einheit müssen die Ardecker in Linden beim nächsten Titelaspiranten Farbe bekennen und wollen unbedingt den Fehlstart mit 2:6 Punkten abwenden.

Die Handballer des TuS Holzheim hatten sich nach dem bitteren postwendenden Abstieg aus der Regionalliga fest vorgenommen in der über Jahre gewohnten Umgebung schnell wieder Fuß zu fassen. Doch Staffelleiter Florian Lebherz (Seligenstadt) hat für die Rot-Schwarzen ein Auftaktprogramm zurechtgelegt, das es wahrlich in sich hat und der Mannschaft von Dominik Jung und Miguel Esteves Silva schon in den ersten Wochen der langen Spielzeit alles ...







