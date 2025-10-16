Handball-Oberliga: Holzheims Trainer Dominik Jung setzt auf Konstanz René Weiss 16.10.2025, 12:12 Uhr

i Maximilian Schenk (am Ball) will mit seinen Holzheimern eine Serie hinlegen, um in der Oberliga Mitte im Kampf um einen Spitzenplatz im Rennen zu bleiben. Andreas Hergenhahn

Das Auftaktprogramm mit drei Duellen gegen hoch eingestufte Gegner war für die Oberliga-Handballer des TuS Holzheim durchaus pikant. In den nächsten Wochen muss der TuS unterstreichen, dass er selbst zur Kategorie A zählt.

Eine Saison lang gingen der TuS Holzheim und der TSV Griedel getrennte Wege. Die langjährigen Gegner in der Handball-Landesliga Mitte setzten sich nach oben (Holzheim) beziehungsweise unten (Griedel) ab, doch für die Ardecker erwies sich die Regionalliga bekanntermaßen als eine Nummer zu groß, während die Mittelhessen den Betriebsunfall Abstieg in die Bezirksoberliga Gießen postwendend wieder korrigierten.







Artikel teilen

Artikel teilen