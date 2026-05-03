Handball-Oberliga Holzheims Minikader pfeift auf den „Verwaltungsmodus“ Stefan Nink 03.05.2026, 07:48 Uhr

i Der aus der Reserve aufgerückte Tom Mittler (am Ball) musste am Elsäßer Platz nach gutem Start wegen einer Kniescheiben-Blessur vorzeitig raus. Andreas Hergenhahn / Archiv. Andreas Hergenhahn

Den Widrigkeiten getrotzt: Mit einem quantitativ überschaubaren Kader holte der TuS Holzheim im Bezirks-Derby der Handball-Oberliga bei der HSG VfR/Eintracht Wiesbaden das Optimale heraus und entführte beide Punkte aus der Horst-Bundschuh-Halle.

Obwohl der TuS Holzheim mit einem Mini-Kader an den Elsäßer Platz gekommen war, ließ das dezimierte Team von Dominik Jung, Miguel Esteves Silva und Martin Horn in der hessischen Landeshauptstadt keine Zweifel aufkommen und behielt im Gastspiel bei der personell ebenfalls recht gebeutelten HSG VfR/Eintracht Wiesbaden deutlich mit 34:20 (19:12) die Oberhand.







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