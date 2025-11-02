Handball-Bezirksoberliga: Holzheims Ladys belohnen sich für tolle Moral 02.11.2025, 11:42 Uhr

Nach Anlaufschwierigkeiten läuft’s inzwischen bei den Handballerinnen des TuS Holzheim: Beim 21:17 (5:6) gegen die HSG Dotzheim/Schierstein feierte das Team von Jens und Nicole Steckel den dritten Sieg in Serie.

Mit dem dritten Sieg in Serie haben die Handballerinnen des TuS Holzheim den holprigen Saisonstart ausgemerzt. Die HSG Dotzheim/Schierstein musste sich den Ardeckerinnen mit 17:21 (6:5) beugen. Nach zerfahrenen ersten 45 Minuten, in denen der TuS wenig aus seinen Hochkarätern machte, wachte Holzheim auf.







