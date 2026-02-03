TuS stellt Schwächen früh ab Holzheims Joker Paul Bährens stoppt Lauf der HSG EppLa René Weiss 03.02.2026, 07:32 Uhr

i Die Holzheimer Defensive um Keeper Ben Fischer ließ zwar 28 Gegentreffer zu, doch auf die Offensive war Verlass. René Weiss

Der Sieg des TuS Holzheim bei der HSG EppLa war klar und hätte wohl auch noch deutlicher ausfallen können. Das imponierte Trainer Dominik Jung, der in der zweiten Halbzeit bei einem Wechsel ein glückliches Händchen bewies.

Ein gewisses Grummeln in der Magen-Gegend konnte Dominik Jung vor dem Auswärtsspiel bei der HSG Eppstein/Langenhain nicht verhehlen. Weit im Hinterkopf spukte dem Trainer des TuS Holzheim noch die ansatzlose Nullleistung aus dem jüngsten Auswärtsspiel seiner Mannschaft in Oberursel im Dezember herum, aber noch mehr verantwortlich dafür war die problematische Vorbereitung mit unzähligen angeschlagenen Spielern.







