Der Sieg des TuS Holzheim bei der HSG EppLa war klar und hätte wohl auch noch deutlicher ausfallen können. Das imponierte Trainer Dominik Jung, der in der zweiten Halbzeit bei einem Wechsel ein glückliches Händchen bewies.
Lesezeit 2 Minuten
Ein gewisses Grummeln in der Magen-Gegend konnte Dominik Jung vor dem Auswärtsspiel bei der HSG Eppstein/Langenhain nicht verhehlen. Weit im Hinterkopf spukte dem Trainer des TuS Holzheim noch die ansatzlose Nullleistung aus dem jüngsten Auswärtsspiel seiner Mannschaft in Oberursel im Dezember herum, aber noch mehr verantwortlich dafür war die problematische Vorbereitung mit unzähligen angeschlagenen Spielern.