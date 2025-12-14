Jung beklagt Komplettversagen
Holzheims Höhenflug endet mit Bruchlandung in Oberursel
„Diese Niederlage tut mir persönlich sehr weh", sagte Holzheims Trainer Dominik Jung nach der Pleite in Oberursel.
Andreas Hergenhahn

Komplettes Versagen in allen Mannschaftsteilen, katastrophale Chancenverwertung: Dominik Jung, der Trainer des Handball-Regionalligisten TuS Holzheim, wollte nach dieser Pleite nichts beschönigen. Denn das 22:35 in Oberursel kam zur Unzeit.

Mit einem guten letzten Eindruck wollte sich der TuS Holzheim nach einer bis dato durchaus erfolgreichen ersten Saisonhälfte in der Handball-Oberliga Hessen Mitte in die Winterpause verabschieden, doch dieser Versuch ging am Samstagabend gründlich daneben.

