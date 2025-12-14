Jung beklagt Komplettversagen Holzheims Höhenflug endet mit Bruchlandung in Oberursel René Weiss 14.12.2025, 12:14 Uhr

i „Diese Niederlage tut mir persönlich sehr weh", sagte Holzheims Trainer Dominik Jung nach der Pleite in Oberursel. Andreas Hergenhahn

Komplettes Versagen in allen Mannschaftsteilen, katastrophale Chancenverwertung: Dominik Jung, der Trainer des Handball-Regionalligisten TuS Holzheim, wollte nach dieser Pleite nichts beschönigen. Denn das 22:35 in Oberursel kam zur Unzeit.

Mit einem guten letzten Eindruck wollte sich der TuS Holzheim nach einer bis dato durchaus erfolgreichen ersten Saisonhälfte in der Handball-Oberliga Hessen Mitte in die Winterpause verabschieden, doch dieser Versuch ging am Samstagabend gründlich daneben.







