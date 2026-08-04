Umbruch benötigt viel Zeit Holzheimern geht gegen OFC im Endspurt die Puste aus Stefan Nink 04.08.2026, 09:15 Uhr

i Holzheims Greenhorn Ben Theile warf sich gegen die Kanten der Offenbacher Kickers voll in die Bresche. Der TuS musste sich nach klarer Führung am Ende dem Oberliga-Konkurrenten aus der Staffel Süd noch mit 35:38 beugen. Andreas Hergenhahn

Beim TuS Holzheim fließt derzeit der Schweiß in Strömen. Die Handballer des neu zu formierenden Oberligisten geben mächtig Gas, um sich nach dem personellen Umbruch für die kniffligen kommenden Aufgaben zu wappnen.

Je länger der Test in der „Sauna“ des Sportzentrums am Diezer Wasserwäldchen dauerte, desto mehr zollten die Handballer des TuS Holzheim den vorangegangenen dem Vernehmen nach äußerst intensiven Trainingseinheiten Tribut. „Kein Wunder, der scheucht die ganz schön durch die Gegend“, hatte ein Holzheimer Insider zuletzt beobachtet, dass Miguel Esteves und Martin Horn, die die Ardecker als Nachfolger des zur SG Bruchköbel abgewanderten Dominik Jung ...







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