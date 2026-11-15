TuS verliert 33:35 in Rabenau Holzheimer zwischen Top-Niveau und „billigen“ Fehlern René Weiss 15.11.2026, 09:33 Uhr

i Kapitän Simon Giebenhain verpasste Zählbares mit seiner engagierten Holzheimer Crew in Rabenau letztlich denkbar knapp. Andreas Hergenhahn

Ab und zu das eine oder andere „Bonus“-Pünktchen zu ergattern, täte dem TuS Holzheim auf seinem angepeilten Weg in die obere Tabellenhälfte der Handball-Oberliga Mitte gut. In Rabenau-Londorf gelang dies zwar nicht, aber es fehlte auch nicht viel.

Wäre ein Handballspiel ein Basketballspiel, dann hätte der TuS Holzheim bereits zwölf anstatt acht Pluspunkte auf seinem Konto. Wie schon in Oberursel vor zwei Wochen führte der Handball-Oberligist von der Aar auch am Samstag beim Spitzenteam HSG Lumdatal nach 40 Minuten, um seinen Vorsprung in der Endphase zu verlieren.







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