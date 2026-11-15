Ab und zu das eine oder andere „Bonus“-Pünktchen zu ergattern, täte dem TuS Holzheim auf seinem angepeilten Weg in die obere Tabellenhälfte der Handball-Oberliga Mitte gut. In Rabenau-Londorf gelang dies zwar nicht, aber es fehlte auch nicht viel.
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Wäre ein Handballspiel ein Basketballspiel, dann hätte der TuS Holzheim bereits zwölf anstatt acht Pluspunkte auf seinem Konto. Wie schon in Oberursel vor zwei Wochen führte der Handball-Oberligist von der Aar auch am Samstag beim Spitzenteam HSG Lumdatal nach 40 Minuten, um seinen Vorsprung in der Endphase zu verlieren.