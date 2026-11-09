29:24 gegen TuS Nordenstadt Holzheimer Zweite feiert den ersten Saisonsieg Stefan Nink 09.11.2026, 13:50 Uhr

i Elias Ohl (am Ball) gelang am Sonntagnachmittag mit der Zweitvertretung des TuS Holzheim der erste Saisonsieg. Andreas Hergenhahn/Archiv

Nach sechs Niederlagen hat es bei den Handballern des TuS Holzheim II in der Bezirksoberliga endlich geklappt: Der 29:24-Sieg gegen den TuS Nordenstadt dürfte den Ardeckern reichlich Auftrieb für die kommenden Aufgaben geben.

Der Knoten ist geplatzt: Die Handballer des TuS Holzheim II feierten in der Bezirksoberliga im siebten Anlauf mit 29:24 (12:10) gegen den TuS Nordenstadt ihren ersehnten ersten Saisonsieg. Torwart Felix Lotz ragt heraus Mit Ben Theile und Hannes Jemixe standen Aushilfen aus dem Oberliga-Kader und der eigene Stamm zur Verfügung.







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