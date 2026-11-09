29:24 gegen TuS Nordenstadt
Holzheimer Zweite feiert den ersten Saisonsieg  
Elias Ohl (am Ball) gelang am Sonntagnachmittag mit der Zweitvertretung des TuS Holzheim der erste Saisonsieg.
Elias Ohl (am Ball) gelang am Sonntagnachmittag mit der Zweitvertretung des TuS Holzheim der erste Saisonsieg.
Andreas Hergenhahn/Archiv

Nach sechs Niederlagen hat es bei den Handballern des TuS Holzheim II in der Bezirksoberliga endlich geklappt: Der 29:24-Sieg gegen den TuS Nordenstadt dürfte den Ardeckern reichlich Auftrieb für die kommenden Aufgaben geben.

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Der Knoten ist geplatzt: Die Handballer des TuS Holzheim II feierten in der Bezirksoberliga im siebten Anlauf mit 29:24 (12:10) gegen den TuS Nordenstadt ihren ersehnten ersten Saisonsieg.

Torwart Felix Lotz ragt heraus

Mit Ben Theile und Hannes Jemixe standen Aushilfen aus dem Oberliga-Kader und der eigene Stamm zur Verfügung.
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