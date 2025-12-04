Handball-Oberliga Hessen: Holzheimer wollen Euphorie der HSG im Keim ersticken Stefan Nink 04.12.2025, 11:02 Uhr

i Paul Bährens gehört beim Oberligisten TuS Holzheim zu den Strippenziehern. Der frühere Hüttenberger hat nicht nur ein ausgesprochen gutes Auge für seine Mitspieler, sondern trägt mit seiner Torgefahr dazu bei, dass die gegnerischen Deckungen ins Schwitzen kommen. Andreas Hergenhahn

Zwei Zähler Rückstand auf das Spitzenduo, das zum Start der Rückserie nach Diez kommt, weist der TuS Holzheim auf. Daher gilt es für die Ardecker im Endspurt des Jahres weiter zuverlässig zu punkten. Auch am Samstag gegen Mitbewerber HSG Wiesbaden.

Zum Ende des Jahres gilt es für den Handball-Oberligisten TuS Holzheim bei zwei noch ausstehenden Begegnungen mit einer guten Ausgangsposition ins kommende Frühjahr zu gehen. Sieben ihrer jüngsten acht Begegnungen entschieden die Rot-Schwarzen für sich und rückten nach dem immens anspruchsvollen Auftaktprogramm und zwei Niederlagen in den ersten drei Partien in die Spitzengruppe der zweithöchsten hessischen Klasse vor.







Artikel teilen

Artikel teilen