Die Bäume wachsen für den TuS Holzheim in der Handball-Regionalliga Hessen nicht in den Himmel. Nach den beiden Siegen gegen die TSG Offenbach-Bürgel und die HSG Rodgau Nieder-Roden II verlor der Aufsteiger gegen den TV Petterweil mit 24:31 (10:15).

Weil TuSpo Obernburg gegen die ESG Gensungen/Felsberg mit 40:32 überraschend zwei Punkte holte, ist Holzheims Rückstand auf Tabellenplatz zehn wieder auf zwei Zähler angewachsen. Ein Ergebnis, das nicht zur Erheiterung der Ardecker beitrug. Während im Abstiegskampf alles offen bleibt, ist die erste wichtige Entscheidung in dieser Saison bereits gefallen. Die TSG Münster steht fünf Spieltage vor Ende der Runde als Meister und Drittliga-Aufsteiger fest.

Direkt dahinter folgt seit Samstagabend schon der Holzheimer Gegner aus der Wetterau. Mit dem bescheiden klingenden Ziel Klassenverbleib in die Saison gestartet, haben die Gelb-Schwarzen die Leichtigkeit des Seins entdeckt. Der TVP schwebt auf einer Welle der Euphorie, lebt diese aus und hat helle Freude an seinem Erfolg. Noch eine halbe Stunde nach Spielende feierte der Gast im Diezer Sportzentrum gemeinsam mit den zahlreich mitgereisten Fans den Sieg. Da befanden sich einige TuS-Spieler bereits geduscht und umgezogen teilweise schon wieder auf dem Heimweg.

„Das war ein Rückschritt. Wir haben nicht zu unserem Spiel gefunden. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mir schon etwas ausgerechnet hatte.“

Holzheims Trainer Dominik Jung war nach der 24:31-Heimschlappe enttäuscht.

„Vielleicht haben wir nach den vier Punkten aus den vergangenen beiden Partien gedacht, jetzt wird es zum Selbstläufer. Leider war das heute ein Rückschritt. Wir haben nicht zu unserem Spiel gefunden. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mir schon etwas ausgerechnet hatte“, gab Holzheims Trainer Dominik Jung zu. Aber von Punkten war seine Mannschaft meilenweit entfernt. Die Petterweiler spielten in allen Belangen überlegen und zeigten insbesondere, warum sie die beste Deckung der Liga stellen. Und das obwohl der langjährige Gelnhäuser Drittliga-Routinier Björn Pape als Fixpunkt im Mittelblock verletzungsbedingt fehlte. Lukas Fischer, Paul Bährens, Thimo Wagner und Co. ließen den Ball zwar schnell durch den TuS-Rückraum kreisen, Holzheim biss sich trotzdem die Zähne aus.

Die Chance, sich Selbstvertrauen und eine Führung zu holen, vergaben die Ardecker in den ersten Minuten, als der TVP im Angriff noch strauchelte, aber die drei eigenen ersten Angriffe auch nichts einbrachten. „Vielleicht hätten wir mehr Schwung bekommen, wenn wir 1:0 oder gar 2:0 in Führung gegangen wären“, mutmaßte Jung nach dem Schlusssignal. Chance vertan: Je länger die Partie dauerte, desto größer wurde der Leistungsunterschied. „Wir waren in allen Belangen unterlegen“, zog der TuS-Coach sein ernüchterndes Fazit. Frederic Becker gewann das Torhüterduell mit einer fabelhaften Leistung gegen Ben und Kevin Fischer, die kaum eine Hand an den Ball brachten. Jonas Koffler steuerte das Spiel großartig und Florian Wassberg traf für die Petterweiler, wann immer sie Tore benötigten. „Wir hatten heute leider wieder mehr unnötige Fehler als zuletzt in unserem Spiel. Petterweil hat das konsequent ausgenutzt und bestraft“, so Jung.

In acht Minuten gelingt den Holzheimern nur ein Treffer

Bis zur zwölften Minute (5:6) hielten die Rot-Schwarzen mit und die Begegnung offen. In den anschließenden acht Minuten mit nur einem Tor wuchs der Rückstand auf 6:11 an. Der von Martin Peschke trainierte neue Tabellenzweite hat sich mit seiner Siegesserie eine Routine erspielt, gegen die sich Holzheim auch nicht annähernd auf Augenhöhe befand. Das machte sich im zweiten Abschnitt bemerkbar. Im Stile einer Spitzenmannschaft machte der TV schnell alles klar (15:22, 45.), um danach auch noch ein paar Varianten und Alternativen auszuprobieren. Kurz zuvor hatte der TuS die Möglichkeit verpasst, den Rückstand auf vier Treffer zu verkürzen. Ob’s dann noch für eine Aufholjagd gereicht hätte? Man darf es ob der Souveränität des Gastes bezweifeln. Der hatte seine 31 Tore am Ende auf sämtliche 11 Feldspieler verteilt und gezeigt, was mit Euphorie alles möglich ist. Euphorie, die der TuS nach dieser Niederlage wieder neu versuchen muss aufzubauen.

TuS Holzheim – TV Petterweil 24:31 (10:15)

Holzheim: B. Fischer, K. Fischer – Langenau, Chodykin (1), Horn (2), Becker (4), L. Fischer (1), Giebenhain (3), Wofgram, Schenk (1), Meffert (2), Bährens (4), Wagner (5/1), Schneider (1).Petterweil: Becker, Angnes – Henneberger (3/2), Smolka (3), B. Pfeiffer (1), J. Pfeiffer (2), Koffler (5), Asam (1), Habe nicht (5), Wassberg (4), Tascher (5), Saam (1), Pletz (1).Schiedsrichter: Heiko Heinzel/Jens Wieprecht (FTG Frankfurt).Zuschauer: 330.Zeitstrafen: 4:5.Siebenmeter: 1/1 : 2/2.Spielfilm: 1:2 (5.), 4:3 (8.), 5:6 (13.), 6:11 (21.), 10:15 (30.) – 11:17 (36.), 15:20 (43.), 17:27 (51.), 21:29 (56.), 24:31 (60.).

Nächste Aufgabe für die Holzheimer: am Samstag, 19.30 Uhr, in Diez gegen die HSG Pohlheim.